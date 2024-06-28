Окупанти вдарили по Циркунам щонайменше трьома КАБами: кількість поранених зросла до 6
Київ • УНН
Шестеро людей постраждали в Циркунам Харківської області після того, як російські війська завдали удару щонайменше трьома КАБами по приватному будинку, господарській будівлі та цивільному підприємству.
Ворог завдав ударів по Циркунам, що на Харківщині, щонайменше трьома КАБами. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєнубов, кількість постраждалих зросла до 6, передає УНН.
"Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами", - повідомив Синєгубов.
За словами голови ОВА, є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на територї цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці.
Нагадаємо
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, армія рф вдарила по Циркунах, що на Харківщині. Спершу було відомо про чотирьох поранених.