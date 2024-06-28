Враг нанес удары по Циркунам, ща на Харьковщине, по меньшей мере тремя КАБами. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синенубов, количество пострадавших возросло до 6, передает УНН.

"Количество пострадавших в Циркунах возросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами", - сообщил Синегубов.

По словам главы ОГА, есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания - на территории гражданского предприятия. Все профильные службы работают на месте.

Напомним

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, армия рф ударила по Циркунам, что на Харьковщине. Сначала было известно о четырех раненых.