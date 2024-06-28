Киев • УНН
Шесть человек пострадали в Циркунах Харьковской области после того, как российские войска нанесли удар по меньшей мере тремя КАБами по частному дому, хозяйственному зданию и гражданскому предприятию.
Враг нанес удары по Циркунам, ща на Харьковщине, по меньшей мере тремя КАБами. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синенубов, количество пострадавших возросло до 6, передает УНН.
"Количество пострадавших в Циркунах возросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами", - сообщил Синегубов.
По словам главы ОГА, есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания - на территории гражданского предприятия. Все профильные службы работают на месте.
Напомним
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, армия рф ударила по Циркунам, что на Харьковщине. Сначала было известно о четырех раненых.