Окупанти атакували Циркуни на Харківщині, поранено 4 мирних мешканців
Київ • УНН
Російська армія атакувала Циркуни в Харківській області, поранивши чотирьох людей і пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Армія рф вдарила по Циркунах, що на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, відомо про чотирьох поранених, передає УНН.
"Окупанти вдарили по Циркунах. Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється", - повідомив Синєгубов.
На Харківщині можуть посилити примусову евакуацію27.06.24, 14:54 • 19207 переглядiв