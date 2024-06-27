На Харківщині можуть посилити примусову евакуацію
Київ • УНН
Примусова евакуація сімей з дітьми може бути посилена на Куп'янському напрямку Харківської області через збільшення "сірої зони".
На найближчій Раді оборони Харківської області буде розглянуто питання про примусову евакуацію сімей з дітьми на Куп'янському напрямку через збільшення "сірої зони". Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми
За його словами, про примусову евакуацію йдеться в кількох населених пунктах - там залишаються десятків сімей. Також на Борівському напрямку Ізюмського району місцеві органи влади планують здійснити евакуацію родин з дітьми.
Під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть
Нагадаємо
За перше півріччя цього року на Харків та Харківську область прийшлося понад 2 тисячі ворожих ударів, майже 750 з яких були завдані КАБами. При цьому безпосередньо по місту Харкову було нанесено понад 100 ракетних ударів.