На Харківщині можуть посилити примусову евакуацію

На найближчій Раді оборони Харківської області буде розглянуто питання про примусову евакуацію сімей з дітьми на Куп'янському напрямку через збільшення "сірої зони". Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми

За його словами, про примусову евакуацію йдеться в кількох населених пунктах - там залишаються десятків сімей. Також на Борівському напрямку Ізюмського району місцеві органи влади планують здійснити евакуацію родин з дітьми.

Під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть