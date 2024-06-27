Принудительная эвакуация семей с детьми может быть усилена на Купянском направлении Харьковской области из-за увеличения "серой зоны".
На ближайшем Совете обороны Харьковской области будет рассмотрен вопрос о принудительной эвакуации семей с детьми на Купянском направлении из-за увеличения "серой зоны". Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
По Купянскому направлению, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем Совете обороны области по обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми
По его словам, о принудительной эвакуации речь идет в нескольких населенных пунктах - там остаются десятков семей. Также на Боровском направлении Изюмского района местные органы власти планируют осуществить эвакуацию семей с детьми.
Под эвакуацию подпадают 13 населенных пунктов и примерно 20 семей. Небольшое количество, но мы должны принять все меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди выезжать не хотят
Напомним
За первое полугодие этого года на Харьков и Харьковскую область пришлось более 2 тысяч вражеских ударов, почти 750 из которых были нанесены КАБами. При этом непосредственно по городу Харькову было нанесено более 100 ракетных ударов.