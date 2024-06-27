З початку року ворог скинув на Харківщину майже 750 КАБів
Київ • УНН
З початку року ворог здійснив понад 2 000 обстрілів Харкова та Харківщини, у тому числі понад 100 ракетних ударів прийшлося по самому місту.
За перше півріччя цього року на Харків та Харківську область прийшлося понад 2 тисячі ворожих ударів, майже 750 з яких були завдані КАБами. При цьому безпосередньо по місту Харкову було нанесено понад 100 ракетних ударів. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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За його словами, наразі ворог за добу випускає по Харківщині від 30 до 50 керованих авіабомб.
Це по Харківському району, Чугуївському району, Вовчанському напрямку, Куп’янському та Ізюмському районах та населеному пункту Борова. Якщо підсумувати півріччя, то у нас по самому місту Харкову та по Харківщині ворог наніс більше 2 тисяч ударів, з них майже 750 – це КАБи. Було більше 100 ракетних ударів по місту Харкову
Він розповідає, що один "прильот" завдає збитків десяткам житлових будинків та тисячам квартир.
Триває робота з усунення наслідків від ударів цими вихідними, коли постраждали тисячі квартир, де вибуховими хвилями вибило вікна.
Працюють більше 20 волонтерських організацій, обласні та міські служби. Потім будемо активно працювати над тим, щоб люди отримали компенсації по програмі єВідновлення, тут ми є лідерами, майже 2 млрд гривень люди отримали за зруйноване майно
Голова ХОВА додав, що з початку року росіяни пошкодили більше 7 тисяч об’єктів інфраструктури, з них майже 1100 знищені повністю.
Нагадаємо
У Харківській області минулої доби в результаті ворожих обстрілів пошкоджено будівлю цивільного підприємства, житлові будинки, торговий центр, щонайменше 13 осіб, у тому числі 3 дитини, постраждали, деякі з них госпіталізовані.
Зеленський закликає надати Україні необхідні сили для знищення російських бойових літаків, які несуть КАБи22.06.24, 20:39 • 78677 переглядiв