З початку року ворог скинув на Харківщину майже 750 КАБів

За перше півріччя цього року на Харків та Харківську область прийшлося понад 2 тисячі ворожих ударів, майже 750 з яких були завдані КАБами. При цьому безпосередньо по місту Харкову було нанесено понад 100 ракетних ударів. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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За його словами, наразі ворог за добу випускає по Харківщині від 30 до 50 керованих авіабомб.

Це по Харківському району, Чугуївському району, Вовчанському напрямку, Куп’янському та Ізюмському районах та населеному пункту Борова. Якщо підсумувати півріччя, то у нас по самому місту Харкову та по Харківщині ворог наніс більше 2 тисяч ударів, з них майже 750 – це КАБи. Було більше 100 ракетних ударів по місту Харкову