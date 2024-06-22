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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4024 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Зеленський закликає надати Україні необхідні сили для знищення російських бойових літаків, які несуть КАБи

Київ • УНН

 • 78677 перегляди

Україні потрібні необхідні сили і ресурси для знищення російських бойових літаків, щоб захистити міста і цивільне населення від російського терору.

Зеленський закликає надати Україні необхідні сили для знищення російських бойових літаків, які несуть КАБи

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати російську бойову авіацію, передає УНН.

Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб (КАБів - ред.), зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок 

- сказав Зеленський під час відеозвернення.

Він зауважив, що "вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів".

"Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб", - наголосив Зеленський.

Зеленський: рф лише від початку червня кинула на Україну понад 2400 КАБів, із них близько 700 - на Харківщину22.06.24, 19:57 • 24703 перегляди

За його словами, сучасні системи ППО для України – "петріоти", і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що справді необхідно.

"Необхідно для захисту життя – і виключно для цього. Я дякую всім у світі, хто нас у цьому підтримує. Російський терор повинен програти, і це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють – завжди, коли не програють", - резюмував він.

Нагадаємо

22 червня у результаті ворожих обстрілів Харкова загинули троє мирних жителів і ще 43 отримали поранення, в тому числі двоє неповнолітніх, оскільки російські військові застосували по місту чотири керовані авіабомби.

Антоніна Туманова

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