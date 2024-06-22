Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать российскую боевую авиацию, передает УНН.

Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб (КАБов - ред.), в частности российскую боевую авиацию там, где она есть. - сказал Зеленский во время видеообращения.

Он отметил, что "благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничные Харьковщины, – мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов".

"Такие решения нужно продолжать. Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить наши города и наши громады от российских бомб", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

По его словам, современные системы ПВО для Украины – "петриоты", и ускорение тренировки наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия – это то, что действительно необходимо.

"Необходимо для защиты жизни - и исключительно для этого. Я благодарю всех в мире, кто нас в этом поддерживает. Российский террор должен проиграть, и это – интерес каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую террористы всегда распространяют - всегда, когда не проигрывают", - резюмировал он.

Напомним

22 июня в результате вражеских обстрелов Харькова погибли трое мирных жителей и еще 43 получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних, поскольку российские военные применили по городу четыре управляемые авиабомбы.