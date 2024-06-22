Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

С начала этого июня россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 – против Харьковщины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Только с начала этого июня россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 - против Харьковщины, против наших позиций, против наших городов и громад на Харьковщине - отметил Глава государства.

По словам Зеленского, сейчас в Харькове еще продолжается разбор завалов на месте попадания российской авиабомбы.

"Четыре управляемые авиабомбы ударили по городу – это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 раненых и травмированных в городе. Всем оказывается необходимая помощь. Три человека в Харькове погибли от сегодняшних ударов. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Президент.

Он отметил, что спасательная операция сложная - был обвал конструкций дома. Но спасатели ГСЧС Украины, местные службы, все, кто вовлечен, делают все, чтобы помочь людям максимально.

"И так же максимально мы работаем, чтобы получить Украине возможность полноценно отвечать на такой российский террор", - резюмировал Президент.

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