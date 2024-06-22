Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

  •  72459 просмотра
Электронных повесток в "Резерв+" без соответствующего законодательства не будет - Минобороны

Электронных повесток в "Резерв+" без соответствующего законодательства не будет - Минобороны

  •  82825 просмотра
WP: США установили ограничение ударов американским оружием по россии

WP: США установили ограничение ударов американским оружием по россии

  •  95960 просмотра
"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

  •  47385 просмотра
Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

  •  40652 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  153818 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  156132 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  162535 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  160123 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  136932 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

  •  50514 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  53470 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

21 июня 2024, 12:02  •  100112 просмотра
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

21 июня 2024, 03:07  •  100514 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

20 июня 2024, 17:00  •  97829 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 16:57  •  10061 просмотра

Read in English

С начала июня россия применила против Украины более 2400 управляемых авиабомб, из которых около 700 были сброшены на Харьковскую область.

С начала этого июня россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 – против Харьковщины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Только с начала этого июня россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 - против Харьковщины, против наших позиций, против наших городов и громад на Харьковщине 

- отметил Глава государства.

По словам Зеленского, сейчас в Харькове еще продолжается разбор завалов на месте попадания российской авиабомбы.

"Четыре управляемые авиабомбы ударили по городу – это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 раненых и травмированных в городе. Всем оказывается необходимая помощь. Три человека в Харькове погибли от сегодняшних ударов. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Президент.

Он отметил, что спасательная операция сложная - был обвал конструкций дома. Но спасатели ГСЧС Украины, местные службы, все, кто вовлечен, делают все, чтобы помочь людям максимально.

"И так же максимально мы работаем, чтобы получить Украине возможность полноценно отвечать на такой российский террор", - резюмировал Президент.

Число пострадавших в результате вражеского удара по Харькову возросло до 42 - МВД22 июня 2024, 16:41 • 12194 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  122681 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  114548 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
21 июня 2024, 09:01  •  113519 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  116190 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  107577 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  109402 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  100267 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  68705 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  56508 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  37302 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

  •  40652 просмотра
"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

  •  47385 просмотра
WP: США установили ограничение ударов американским оружием по россии

WP: США установили ограничение ударов американским оружием по россии

  •  95960 просмотра
Электронных повесток в "Резерв+" без соответствующего законодательства не будет - Минобороны

Электронных повесток в "Резерв+" без соответствующего законодательства не будет - Минобороны

  •  82825 просмотра
Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

  •  72459 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  153818 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  156132 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  162535 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  160123 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  136932 просмотра

Война

Количество раненых в Харькове после атаки рф возросло до 52 - прокуратура

Количество раненых в Харькове после атаки рф возросло до 52 - прокуратура

  •  1216 просмотра
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  6086 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 121

Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 121

  •  6360 просмотра
В Харькове количество раненых в результате удара рф возросло до 43 - полиция

В Харькове количество раненых в результате удара рф возросло до 43 - полиция

  •  8025 просмотра
Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

  •  10471 просмотра

политика

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  6086 просмотра
Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

  •  14958 просмотра
Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

  •  27695 просмотра
Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

  •  40644 просмотра
"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

  •  47385 просмотра

Война

Количество раненых в Харькове после атаки рф возросло до 52 - прокуратура

Количество раненых в Харькове после атаки рф возросло до 52 - прокуратура

  •  1216 просмотра
Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  6086 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 121

Генштаб о ситуации на фронте: количество боевых столкновений возросло до 121

  •  6360 просмотра
В Харькове количество раненых в результате удара рф возросло до 43 - полиция

В Харькове количество раненых в результате удара рф возросло до 43 - полиция

  •  8025 просмотра
Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

Зеленский: рф только с начала июня бросила на Украину более 2400 КАБов, из них около 700 - на Харьковщину

  •  10471 просмотра

политика

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы

  •  6086 просмотра
Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

Конфликт с экс-военным и охраной Тищенко: столичная полиция подтвердила участие своего сотрудника, будет служебное расследование

  •  14958 просмотра
Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

Сербия продала западным странам боеприпасов на 800 млн евро, которые затем оказались в Украине - СМИ

  •  27695 просмотра
Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

Изменений на границе с беларусью не наблюдается, рф не имеет там достаточных сил, которые могла бы применить против Украины - Демченко

  •  40644 просмотра
"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

"Сейчас речь идет именно о шантаже": Юсов о ядерных угрозах путина

  •  47385 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  37719 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  69668 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  106578 просмотра

Экономика

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

  •  72450 просмотра
Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

  •  30668 просмотра
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

  •  51378 просмотра
Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

  •  34980 просмотра
Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

21 июня 2024, 17:56  •  39165 просмотра

Киев

"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте

"ТЭЦ Киева работают в штатном режиме": в КГГА опровергли информацию о якобы взрыве на энергообъекте

  •  16838 просмотра
В Киеве избили ветерана. Полиция начала производство

В Киеве избили ветерана. Полиция начала производство

  •  20259 просмотра
Крылатые ракеты направляются на Киевщину

Крылатые ракеты направляются на Киевщину

  •  102858 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  39186 просмотра
Дополнительные поезда запускают из Киева во Львов и в горы

Дополнительные поезда запускают из Киева во Львов и в горы

21 июня 2024, 13:59  •  34111 просмотра