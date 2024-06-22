В результате вражеского удара по Харькову количество пострадавших возросло до 42, среди них двое детей, передает УНН со ссылкой на МВД.

Всего в результате массированного удара по Харькове по предварительным данным погибли уже 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка - говорится в сообщении.

Добавим

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского ракетного удара.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом.

Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 38

Напомним

Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.

В сети появились кадры последствий вражеской атки и разрушений в Харькове.