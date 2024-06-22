Киев • УНН
В результате массированного вражеского удара по Харькову, по предварительным данным, 42 человека получили ранения, в том числе 2 ребенка, и 3 погибли.
В результате вражеского удара по Харькову количество пострадавших возросло до 42, среди них двое детей, передает УНН со ссылкой на МВД.
Всего в результате массированного удара по Харькове по предварительным данным погибли уже 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка
Добавим
Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского ракетного удара.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом.
Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 3822 июня 2024, 15:47 • 18777 просмотров
Напомним
Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.
В сети появились кадры последствий вражеской атки и разрушений в Харькове.