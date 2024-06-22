Окупанти завдали чотири удари по Харкову: є загиблі й поранені
Київ • УНН
За словами мера міста Ігоря Терехова, російські війська завдали по Харкову чотири удари, в результаті яких є жертви і поранені.
Армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови
Згодом він додав, що у результаті ворожої атаки є загиблі і поранені.
"Удар прийшовся по житловому будинку", - резюмував Терехов.
У Харкові та Херсоні пролунали вибухи22.06.24, 15:22 • 28689 переглядiв