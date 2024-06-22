У Харкові та Херсоні пролунали вибухи
Київ • УНН
У низці областей України оголошено повітряну тривогу. На тлі ракетної загрози у Харкові та Херсоні пролунали вибухи.
Вибухи лунають у Херсоні та Харкові, передає УНН.
Інформацію про вибухи в Херсоні повідомляє Суспільне.
Згодом про вибухи у Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові чутно вибухи!" - повідомив мер.
Моніторингові канали повідомляють, що ворог, ймовріно, атакував Харків КАБами.
У низці областей України наразі оголошена повітряна тривога.