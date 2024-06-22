По словам мэра города Игоря Терехова, российские войска нанесли по Харькову четыре удара, в результате которых есть жертвы и раненые.
Армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки
Впоследствии он добавил, что в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.
"Удар пришелся по жилому дому", - резюмировал Терехов.
В Харькове и Херсоне прогремели взрывы22 июня 2024, 12:22 • 11068 просмотров