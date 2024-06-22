Армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки - сообщил Терехов.

Впоследствии он добавил, что в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

"Удар пришелся по жилому дому", - резюмировал Терехов.

В Харькове и Херсоне прогремели взрывы