Кількість постраждалих у результаті ворожого удару по Харкову зросла до 42 - МВС
Київ • УНН
У результаті масованого ворожого удару по Харкову, за попередніми даними, 42 людини отримали поранення, в тому числі 2 дитини, і 3 загинули.
У результаті ворожого удару по Харкову кількість постраждалих зросла до 42, серед них двоє дітей, передає УНН із посиланням на МВС.
Загалом внаслідок масованого удару по Харкові за попередніми даними загинуло вже 3 особи, ще 42 постраждало, з них 2 дитини
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У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.