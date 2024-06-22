Атака рф на Харків: перші кадри руйнувань та що відомо про одну із жертв
Київ • УНН
Атака росії на Харків призвела до руйнування будівель, розбитих вікон і жертв, у тому числі пасажирки тролейбуса.
У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові, передає УНН із посилання на Telegram-канал Харьков Life.
На кадрах видно зруйновані будівлі та вибиті вікна.
Крім того, Суспільне повідомляє, що одна із жертв російської атаки була пасажиркою тролейбуса.
"Одна з загиблих внаслідок влучання авіабомби по середмістю Харкова — пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.
Кількість постраждалих у результаті удару рф по Харкову зросла до 18 - мер22.06.24, 16:05 • 29595 переглядiв