Киев • УНН
Атака россии на Харьков привела к разрушению зданий, разбитым оконам и жертвам, в том числе пассажирки троллейбуса.
В сети появились кадры последствий гадалки и разрушений в Харькове, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьков Life.
На кадрах видны разрушенные здания и выбитые окна.
Кроме того, Суспільне сообщает, что одна из жертв российской атаки была пассажиркой троллейбуса.
"Одна из погибших в результате попадания авиабомбы по центру Харькова-пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке возле места удара", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.
Число пострадавших в результате удара рф по Харькову возросло до 18 - мэр22 июня 2024, 13:05 • 17076 просмотров