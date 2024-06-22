В сети появились кадры последствий гадалки и разрушений в Харькове, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьков Life.

На кадрах видны разрушенные здания и выбитые окна.

Кроме того, Суспільне сообщает, что одна из жертв российской атаки была пассажиркой троллейбуса.

"Одна из погибших в результате попадания авиабомбы по центру Харькова-пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке возле места удара", - говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.

Число пострадавших в результате удара рф по Харькову возросло до 18 - мэр