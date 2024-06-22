В результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до 18. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

"Количество пострадавших возросло до 18 - ти", - сообщил Терехов.

Ранее

Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.

Впоследствии глава Харьковской ОВА сообщил о двух погибших и двух раненых.