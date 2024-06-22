Атака рф на Харків: дві людини загинули, ще дві - поранені
Київ • УНН
За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, дві людини загинули і ще двоє отримали поранення в результаті удару рф по Харкову.
У результаті російської атаки на Харків двоє людей загинули і ще двоє - поранені. Про це повдіомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - повідомив голова ОВА.
Крім того, Синєгубов попередив, що "є загроза повторних ударів".
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Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.