В результате российской атаки на Харьков два человека погибли и еще двое - ранены. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека. По меньшей мере двое получили ранения. Обследование продолжается", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, Синегубов предупредил, что "есть угроза повторных ударов".

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Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.