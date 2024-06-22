Кількість постраждалих у результаті удару рф по Харкову зросла до 18 - мер
Київ • УНН
За словами мера міста Ігоря Терехова, у результаті удару рф по Харкову кількість постраждалих зросла до 18.
У результаті удару рф по Харкову кількість постраждалих зросла до 18. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
"Кількість постраждалих зросла до 18-ти", - повідомив Терехов.
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Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.
Згодом голова Харківської ОВА повідомив про двох загиблих та двох поранених.