Атака рф на Харків: кількість поранених зросла до 38
Київ • УНН
За словами мера міста Ігоря Терехова, в результаті атаки рф на Харків було поранено 38 осіб.
У Харкові кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 38. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Кількість постраждалих знову збільшилася. На даний час їх 38
Удар рф по Харкову: кількість поранених збільшилася до 3722.06.24, 18:11 • 22595 переглядiв
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.
У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.