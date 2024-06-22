Удар рф по Харкову: кількість поранених збільшилася до 37
Київ • УНН
Російська атака на Харків призвела до 37 жертв, при цьому 4 людини перебувають у критичному стані.
У Харкові у результаті атаки рф кількість постраждалих зросла до 37. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Кількість поранених збільшилася до 37. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів - двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані", - повідомив Синєгубов.
Атака рф на Харків: під завалами будинку ще можуть бути люди - Терехов22.06.24, 17:42 • 33830 переглядiв
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Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.
У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.