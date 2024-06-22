Атака рф на Харків: під завалами будинку ще можуть бути люди - Терехов
Київ • УНН
У результаті російського удару по Харкову загинули 3 людини і 29 отримали поранення, рятувальні операції тривають, оскільки люди можуть опинитися під завалами.
У результаті удару рф по Харкову кількість постраждалих становить 29 осіб, троє людей загинуло. Тривають рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Сьогодні Харків перебував під обстрілами. Було 4 влучання КАБів. На жаль, є троє людей, які загинули. На теперішню хвилину ми маємо 29 постраждалих. Крім цього, влучання, яке було біля житлового будинку, вони накоїло дуже багато біди. Зараз тривають рятувальні роботи, бо ми розуміємо, що можуть бути люди і під завалами. Тому будемо шукати", - сказав Терехов.
Він підтвердив, що одна із жертв російської атаки була пасажиркою тролейбуса, яка якраз з нього виходила.
"Крім цього, є жінка, яка перебуває у важкому стані. Що стосується водія, то, на щастя, він не постраждав", - додав Терехов.
Мер уточнив, що один з КАБів впав у центральній частині міста, а інші три - у виробниче підприємство.
Терехов розповів, що внаслідок удару постраждав автовокзал.
"Всім людям, які потребують, то ми надамо житло. це буде тимчасове житло. В нас є така можливість у гуртожитках. Зараз вже працюють наші комунальні служби. Руйнація досить серйозне. Нам прийдеться зробити обвал двох поверхів, бо навантаження дуже велике. Потрібно буде повністю змінити покрівлю, бо вона повністю розтрощена. Маю надію, що до опалювального сезону всі люди будуть перебувати у відремонтованих квартирах", - резюмував мер.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.
У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.