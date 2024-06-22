В результате удара рф по Харькову количество пострадавших составляет 29 человек, три человека погибли. Продолжаются спасательные работы, под завалами могут быть люди. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Сегодня Харьков находился под обстрелами. Было 4 попадания Кабов. К сожалению, есть три человека, которые погибли. На нынешнюю минуту мы имеем 29 пострадавших. Кроме этого, попадание, которое было возле жилого дома, они натворили очень много беды. Сейчас продолжаются спасательные работы, потому что мы понимаем, что могут быть люди и под завалами. Поэтому будем искать", - сказал Терехов.

Он подтвердил, что одна из жертв российской атаки была пассажиркой троллейбуса, которая как раз из него выходила.

"Кроме этого, есть женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Что касается водителя, то, к счастью, он не пострадал", - добавил Терехов.

Мэр уточнил, что один из Кабов упал в центральной части города, а остальные три - на производственное предприятие.

Терехов рассказал, что в результате удара пострадал автовокзал.

"Всем людям, которые нуждаются, то мы предоставим жилье. Это будет временное жилье. У нас есть такая возможность в общежитиях. Сейчас уже работают наши коммунальные службы. Разрушение достаточно серьезное. Нам придется сделать обвал двух этажей, потому что нагрузка очень большая. Нужно будет полностью сменить кровлю, потому что она полностью разбита. Надеюсь, что до отопительного сезона все люди будут находиться в отремонтированных квартирах", - резюмировал мэр.

Напомним

Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.

В сети появились кадры последствий вражеской атки и разрушений в Харькове.