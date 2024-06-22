Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 38

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго 8 часов назад • 60582 просмотра

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго 9 часов назад • 29406 просмотра

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется 9 часов назад • 43040 просмотра

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений 16 часов назад • 33897 просмотра