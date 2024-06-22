Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 38
Киев • УНН
По словам мэра города Игоря Терехова, в результате атаки рф на Харьков было ранено 38 человек.
В Харькове количество раненых в результате атаки рф возросло до 38. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Число пострадавших снова увеличилось. В настоящее время их 38
Напомним
Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.
В сети появились кадры последствий вражеской атки и разрушений в Харькове.
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