Зеленський: рф лише від початку червня кинула на Україну понад 2400 КАБів, із них близько 700 - на Харківщину
Київ • УНН
З початку червня росія застосувала проти України понад 2400 керованих авіабомб, з яких близько 700 були скинуті на Харківську область.
Від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.
Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині
За словами Зеленського, зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби.
"Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті. Усім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав Президент.
Він зауважив, що рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, усі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально.
"І так само максимально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор", - резюмував Президент.
Кількість постраждалих у результаті ворожого удару по Харкову зросла до 42 - МВС22.06.24, 19:41 • 24435 переглядiв