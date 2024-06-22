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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Харкові кількість поранених у результаті удару рф зросла до 43 - поліція

Київ • УНН

 • 26409 перегляди

У результаті ворожих обстрілів Харкова загинули троє мирних жителів і ще 43 отримали поранення, в тому числі двоє неповнолітніх, оскільки російські військові застосували по місту чотири керовані авіабомби.

У Харкові кількість поранених у результаті удару рф зросла до 43 - поліція

Через ворожі обстріли Харкова загинули троє цивільних громадян, ще 43 постраждали, правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів росіян, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.

Попередньо, військові рф застосували по місту чотири УМПБ Д-30. Троє людей загинули, 43 постраждали, у тому числі двоє неповнолітніх 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

22 червня близько 15:30 військові рф нанесли удари по Харкову. На місця подій оперативно виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, зупинка громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт. Також зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству. За попередніми даними, троє людей загинули, ще 43 постраждали. Серед поранених двоє дітей 12 та 13 років. Шестеро громадян, серед яких один чоловік, чотири жінки та одна дитина, знаходяться у важкому стані. 

Зеленський: рф лише від початку червня кинула на Україну понад 2400 КАБів, із них близько 700 - на Харківщину22.06.24, 19:57 • 24703 перегляди

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, всі постраждалі внаслідок обстрілу росіян цивільні люди. Жінка загинула на зупинці тролейбусу, чоловік йшов по вулиці й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік – охоронець підприємства.

"Важко сказати, скільки під завалами може бути людей. Зараз триває рятувальна операція. Ми ретельно вивчаємо залишки будівлі, щоб вилучити частини керованої авіабомби, у нас є інформація, що росіяни вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30", - зазначив Сергій Болвінов. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.

У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.

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