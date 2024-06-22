В Харькове количество раненых в результате удара рф возросло до 43 - полиция

Из-за вражеских обстрелов Харькова погибли трое гражданских граждан, еще 43 пострадали, правоохранители документируют последствия военных преступлений россиян, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Предварительно, военные рф применили по городу четыре УМПБ Д-30. Три человека погибли, 43 получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних - говорится в сообщении.

Детали

22 июня около 15:30 военные рф нанесли удары по Харькову. На места событий оперативно выехали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

Повреждены пятиэтажный жилой дом, остановка общественного транспорта, магазины, автомобили, общественный транспорт. Также зафиксированы попадания по территории экопарка и предприятию. По предварительным данным, три человека погибли, еще 43 пострадали. Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Шестеро граждан, среди которых один мужчина, четыре женщины и один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

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По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, все пострадавшие в результате обстрела россиян гражданские люди. Женщина погибла на остановке троллейбуса, мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина-охранник предприятия.

"Трудно сказать, сколько под завалами может быть людей. Сейчас идет спасательная операция. Мы тщательно изучаем остатки здания, чтобы изъять части управляемой авиабомбы, у нас есть информация, что россияне ударили управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30", - отметил Сергей Болвинов.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.

В сети появились кадры последствий вражеской атки и разрушений в Харькове.