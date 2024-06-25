По Харківщині за останню добу ворог випустив 42 КАБи – Синєгубов
Київ • УНН
За минулу добу ворог запустив по Харківській області 42 КАБи, завдавши ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.
Упродовж останньої доби в регіоні зафіксовано 42 пуски керованих авіаційних бомб. Окрім цього, сьогодні ворог тричі вдарив по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цілодобово фіксуємо пуски КАБів, лише за останню добу було 42 пуски. Абсолютно усі повітряні тривоги, які лунають у нас, - реальні
Він нагадав, що тільки за сьогодні ворог завдав трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова.
У лікарнях у нас залишається ще 19 людей, в тому числі дві дівчинки 12 і 13 років, їх стан стабільний. Ще 3 дорослих людини перебувають у вкрай важкому стані
Нагадаємо
Минулої доби російські війська обстріляли, у тому числі КАБами, Харків та п'ять районів. В результаті є знеструмлення і пошкодження будинків, складів, ремонтної станції, частково зруйновано школу.
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