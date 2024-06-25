По Харківщині за останню добу ворог випустив 42 КАБи – Синєгубов

Упродовж останньої доби в регіоні зафіксовано 42 пуски керованих авіаційних бомб. Окрім цього, сьогодні ворог тричі вдарив по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цілодобово фіксуємо пуски КАБів, лише за останню добу було 42 пуски. Абсолютно усі повітряні тривоги, які лунають у нас, - реальні

Він нагадав, що тільки за сьогодні ворог завдав трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова.

У лікарнях у нас залишається ще 19 людей, в тому числі дві дівчинки 12 і 13 років, їх стан стабільний. Ще 3 дорослих людини перебувають у вкрай важкому стані