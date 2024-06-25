Атака рф на Харків: росіяни вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі
Київ • УНН
Російські війська атакували житловий район Харкова, пошкодивши багатоквартирні будинки, але повідомлень про жертви не надходило.
У Харкові ворожий удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста, повідомив мер міста Ігор Терехов. Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі, пише УНН.
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"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", - зазначив Терехов у Telegram.
Як уточнив Синєгубов, "окупанти вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі". "На цю хвилину - без постраждалих", - зазначив голова ОВА у Telegram.
У Харкові серія вибухів: мер повідомляє про "прильоти"25.06.24, 10:09 • 16407 переглядiв