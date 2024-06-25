"Удар пришелся по жилой застройке одного из крупнейших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома", - отметил Терехов в Telegram.

Как уточнил Синегубов, "оккупанты ударили КАБом по гражданской инфраструктуре". "На эту минуту - без пострадавших", - отметил глава ОВА в Telegram.

У Харкові серія вибухів: мер повідомляє про "прильоти"