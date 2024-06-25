За последние сутки в регионе зафиксировано 42 пуска управляемых авиационных бомб. Кроме этого, сегодня враг трижды ударил по гражданской инфраструктуре Киевского района Харькова. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Круглосуточно фиксируем пуски КАБов, только за последние сутки было 42 пуска. Абсолютно все воздушные тревоги, которые звучат у нас, - реальные - говорит Синегубов.

Он напомнил, что только за сегодня враг нанес три ракетных удара по гражданской инфраструктуре Киевского района Харькова.

В больницах у нас остается еще 19 человек, в том числе две девочки 12 и 13 лет, их состояние стабильное. Еще 3 взрослых человека находятся в крайне тяжелом состоянии - добавил он.

Напомним

За прошедшие сутки российские войска обстреляли, в том числе КАБами, Харьков и пять районов. В результате есть обесточивание и повреждения домов, складов, ремонтной станции, частично разрушена школа.

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы