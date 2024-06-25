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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Харківщині ворог обстріляв склади та ремонтну станцію, частково зруйнував школу

Київ • УНН

 • 31051 перегляди

У Харківській області російські війська обстріляли Харків і п'ять районів, спричинивши перебої в електропостачанні, пошкодження будинків, складів, ремонтної станції та частково зруйнувавши школу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

На Харківщині ворог обстріляв склади та ремонтну станцію, частково зруйнував школу

У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли Харків та п'ять районів, у тому числі КАБами, є знеструмлення і пошкодження будинків, складів, ремонтної станції, частково зруйновано школу, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, минулої доби зафіксовано:

  • О 22:40 ворог вдарив КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих.
  • 04:00 місто Люботин, Харківський район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки.
  • 03:40 селище Вільшана, Харківський район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два житлові будинків, дві господарчі споруди.
  • 17:35 селище Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено складське приміщення Куп'янського заводу, приватний будинок.
  • 15:58 селище Старий Салтів, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське приміщення, автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, два багатоквартирні, два приватні житлові будинки.
  • 14:35, село Новоплатонівка, Ізюмський район. Внаслідок влучання КАБу частково зруйнована школу, яка вже була раніше пошкоджена.
  • 14:00, село Одноробівка, Богодухівський район. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились 4 населених пункти. Всього відключено – 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"На Харківському напрямку протягом дня успіху не мали шість спроб окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час ще тривають три боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки. Ситуація під контролем Сил оборони", - вказав Синєгубов у Telegram.

20 людей залишаються госпіталізованими після ворожих атак на Харків24.06.24, 12:49 • 24526 переглядiв

Юлія Шрамко

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