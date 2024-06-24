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20 людей залишаються госпіталізованими після ворожих атак на Харків

Київ • УНН

 • 24526 перегляди

20 людей залишаються госпіталізованими після ворожих обстрілів Харкова 22 і 23 червня.

20 людей залишаються госпіталізованими після ворожих атак на Харків

20 людей залишаються госпіталізованими після ворожих обстрілів Харкова 22 і 23 червня, у результаті яких 47 людей потрапили до лікарні, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

"Щодо стану постраждалих від ворожих обстрілів Харкова 22 та 23 червня. У лікарнях залишаються на лікуванні 20 людей", - написав Синєгубов у Telegram і перечислив:

  • 22 червня до медичних установ області було госпіталізовано 42 людини. Наразі в лікарнях на стаціонарному лікуванні залишається 17 постраждалих, серед них - дві дівчинки 12-ти та 13-років, стан середній. Троє пацієнтів – у тяжкому стані: 32- , 52-річний чоловіки – стабільні, 46-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. Інші поранені лікуються у відділеннях хірургії, нейрохірургії, травматології. 
  • Внаслідок ворожих обстрілів міста 23 червня було поранено 12 осіб – 5 госпіталізовано до медичних закладів. Наразі в лікарні перебуває 3 пацієнтів у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.

Медики, з його слів, надають всю необхідну допомогу постраждалим від ворожих обстрілів.

Двоє людей загинули на Харківщині через підрив автомобіля на російській міні24.06.24, 11:02 • 21112 переглядiв

Юлія Шрамко

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