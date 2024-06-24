20 человек остаются госпитализированными после вражеских атак на Харьков
Киев • УНН
20 человек остаются госпитализированными после вражеских обстрелов Харькова 22 и 23 июня.
20 человек остаются госпитализированными после вражеских обстрелов Харькова 22 и 23 июня, в результате которых 47 человек попали в больницу, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
"О состоянии пострадавших от вражеских обстрелов Харькова 22 и 23 июня. в больницах остаются на лечении 20 человек", - написал Синегубов в Telegram и перечислил:
- 22 июня в медицинские учреждения области было госпитализировано 42 человека. Сейчас в больницах на стационарном лечении остается 17 пострадавших, среди них - две девочки 12-ти и 13-лет, Состояние среднее. Трое пациентов - в тяжелом состоянии: 32-, 52-летний мужчины – стабильные, 46-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Другие раненые лечатся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии.
- В результате вражеских обстрелов города 23 июня были ранены 12 человек – 5 госпитализированы в медицинские учреждения. В настоящее время в больнице находятся 3 пациента в стабильном состоянии, в том числе 15-летний мальчик.
Медики, по его словам, оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от вражеских обстрелов.
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