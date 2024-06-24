Два человека погибли на Харьковщине из-за подрыва автомобиля на российской мине
Киев • УНН
Два человека погибли, когда их автомобиль подорвался на российской противотанковой мине в селе Слобожанское Харьковской области.
В Харьковской области два человека погибли после того, как их автомобиль подорвался на российской противотанковой мине в селе Слобожанское, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Утром, в 5: 30, в селе Слобожанское Липецкой общины легковая машина наехала на российскую противотанковую мину. В салоне находилось два человека. от полученных травм мужчина погиб на месте, женщина - во время эвакуации в больницу
Количество пострадавших из-за атаки рф на Харьков достигло 12, в области еще один травмированный24 июня 2024, 06:32 • 16991 просмотр
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