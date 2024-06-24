Количество пострадавших из-за атаки рф на Харьков достигло 12, в области еще один травмирован
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Харькова 23 июня 12 человек получили ранения, из них 2 детей и 1 сотрудник ГСЧС, один человек погиб, повреждены здания, восстановлено электроснабжение города.
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков 23 июня возросло до 12, один человек погиб, электроснабжение города восстановили. В Харьковской области за прошедшие сутки войска рф обстреляли два района, известно о пострадавшем, повреждении здания сельсовета и" Новой почты", сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
детали
По словам Синегубова, последствия атаки рф, которая произошла в 15 часов накануне, зафиксированы в трех районах Харькова:
- Шевченковский район, учебное заведение. В результате обстрела КАБ частично разрушено двухэтажное здание. Пострадали 4 человека (из них один ребенок 15 лет).
- Холодногорский район. в результате обстрела разрушены 2 частных дома. Горел гараж и хозяйственная постройка. Погиб 1 человек, 8 человек пострадали (из них один ребенок 16 лет).
- Киевский район. Два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия.
Всего пострадали 12 человек (из них 2 ребенка и 1 сотрудник ГСЧС). Погиб 1 человек. Электроснабжение по Харькову восстановлено в полном объеме
По области, по его словам:
- 16: 33, город Купянск. В результате российского артобстрела горела крыша жилого дома.
- 14: 00, Купянский р-н, с. рубленое. В результате вражеского обстрела травмирован мужчина.
- 13: 45. Харьковский р-н, с. Слатино. В результате вражеского авиационного обстрела повреждены здания сельсовета,» Новой Почты", два жилых дома.
"На Харьковском направлении успешно отражено 5 атак противника в районе Волчанска. На Купянском направлении силы обороны отразили 9 атак оккупантов. Кроме того, продолжаются два боевых столкновения в районах песчаного и Стельмаховки", - сообщил Синегубов.
В Харьковской области враг обстрелял три района, под удар рф попали сотрудники "Укрпочты", есть погибшая22 июня 2024, 06:58 • 24674 просмотра