Количество пострадавших из-за атаки рф на Харьков достигло 12, в области еще один травмирован

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков 23 июня возросло до 12, один человек погиб, электроснабжение города восстановили. В Харьковской области за прошедшие сутки войска рф обстреляли два района, известно о пострадавшем, повреждении здания сельсовета и" Новой почты", сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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По словам Синегубова, последствия атаки рф, которая произошла в 15 часов накануне, зафиксированы в трех районах Харькова:

Шевченковский район, учебное заведение. В результате обстрела КАБ частично разрушено двухэтажное здание. Пострадали 4 человека (из них один ребенок 15 лет).

Холодногорский район. в результате обстрела разрушены 2 частных дома. Горел гараж и хозяйственная постройка. Погиб 1 человек, 8 человек пострадали (из них один ребенок 16 лет).

Киевский район. Два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия.

Всего пострадали 12 человек (из них 2 ребенка и 1 сотрудник ГСЧС). Погиб 1 человек. Электроснабжение по Харькову восстановлено в полном объеме - сообщил Синегубов в Telegram.

По области, по его словам:

16: 33, город Купянск. В результате российского артобстрела горела крыша жилого дома.

14: 00, Купянский р-н, с. рубленое. В результате вражеского обстрела травмирован мужчина.

13: 45. Харьковский р-н, с. Слатино. В результате вражеского авиационного обстрела повреждены здания сельсовета,» Новой Почты", два жилых дома.

"На Харьковском направлении успешно отражено 5 атак противника в районе Волчанска. На Купянском направлении силы обороны отразили 9 атак оккупантов. Кроме того, продолжаются два боевых столкновения в районах песчаного и Стельмаховки", - сообщил Синегубов.

В Харьковской области враг обстрелял три района, под удар рф попали сотрудники "Укрпочты", есть погибшая