Кількість постраждалих через атаку рф на Харків сягнула 12, в області ще один травмований
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова 23 червня 12 осіб отримали поранення, з них 2 дітей та 1 співробітник ДСНС, одна людина загинула, пошкоджено будівлі, відновлено електропостачання міста.
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків 23 червня зросла до 12, одна людина загинула, електропостачання міста відновили. У Харківській області минулої доби війська рф обстріляли два райони, відомо про постраждалого, пошкоджено будівлі сільради та "Нової пошти", повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, наслідки атаки рф, яка сталася о 15 годині напередодні, зафіксовано у трьох районах Харкова:
- Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали 4 людини (з них одна дитина 15 років).
- Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (з них одна дитина 16 років).
- Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства.
Загалом постраждали 12 людей (з них 2 дитини та 1 співробітник ДСНС). Загинула 1 людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі
По області, з його слів:
- 16:33, місто Куп'янськ. Внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку.
- 14:00, Куп'янський р-н, с. Рублене. Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.
- 13:45. Харківський р-н, с. Слатине. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради, «Нової Пошти», два житлових будинки.
"На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки", - повідомив Синєгубов.
На Харківщині ворог обстріляв три райони, під удар рф потрапили працівники "Укрпошти", є загибла22.06.24, 09:58 • 25242 перегляди