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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Харківщині ворог обстріляв три райони, під удар рф потрапили працівники "Укрпошти", є загибла

Київ • УНН

 • 25242 перегляди

У Харківській області російські війська обстріляли кілька районів, в результаті чого були пошкоджені будівлі, магазини і транспортні засоби, а також загинув один співробітник "Укрпошти" і ще один був поранений в результаті обстрілу ворожого безпілотника.

На Харківщині ворог обстріляв три райони, під удар рф потрапили працівники "Укрпошти", є загибла

У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли три райони, у Вовчанську під ворожий удар потрапили два працівники "Укрпошти", одна людина загинула, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

  • 01:45, Ізюмський р-н, с. Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобіля. 
  • 22:53, Харківський р-н, с. Вільхівка. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджено скління вікон приватного будинку. 
  • 16:00, Чугуївський р-н, с. Кирилівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено магазин, дитячий садок, два приватні будинки. 
  • 15:00, Харківський р-н, с. Липці. Влучання КАБа в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновано паркан та частково будівлю резервного гаражу. 
  • 14:46 Ізюмський р-н, с. Борова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль, 10 приватних будинків. 
  • 10:00, Вовчанськ. Двоє працівників "Укрпошти" потрапили під обстріл ворожого БПЛА. В результаті загинула жінка, травмовано чоловіка.

"На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, чотири іще тривають", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Везла пенсії: на Харківщині ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення "Укрпошти", загинула жінка21.06.24, 21:22 • 84621 перегляд

Юлія Шрамко

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