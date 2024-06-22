На Харківщині ворог обстріляв три райони, під удар рф потрапили працівники "Укрпошти", є загибла
Київ • УНН
У Харківській області російські війська обстріляли кілька районів, в результаті чого були пошкоджені будівлі, магазини і транспортні засоби, а також загинув один співробітник "Укрпошти" і ще один був поранений в результаті обстрілу ворожого безпілотника.
У Харківській області за минулу добу російські війська обстріляли три райони, у Вовчанську під ворожий удар потрапили два працівники "Укрпошти", одна людина загинула, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:
- 01:45, Ізюмський р-н, с. Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобіля.
- 22:53, Харківський р-н, с. Вільхівка. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджено скління вікон приватного будинку.
- 16:00, Чугуївський р-н, с. Кирилівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено магазин, дитячий садок, два приватні будинки.
- 15:00, Харківський р-н, с. Липці. Влучання КАБа в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновано паркан та частково будівлю резервного гаражу.
- 14:46 Ізюмський р-н, с. Борова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль, 10 приватних будинків.
- 10:00, Вовчанськ. Двоє працівників "Укрпошти" потрапили під обстріл ворожого БПЛА. В результаті загинула жінка, травмовано чоловіка.
"На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. На Купʼянському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, чотири іще тривають", - зазначив Синєгубов у Telegram.
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