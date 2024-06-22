В Харьковской области враг обстрелял три района, под удар рф попали сотрудники "Укрпочты", есть погибшая

В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли три района, в Волчанске под вражеский удар попали два работника "Укрпочты", один человек погиб, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:

01: 45, Изюмский р-н, с. Подлыман. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещение дошкольного учреждения, Дом культуры, два автомобиля.

22: 53, Харьковский р-н, с. Ольховка. Попадание КАБ на открытой местности. Повреждено остекление окон частного дома.

16: 00, Чугуевский р-н, с. Кирилловка. В результате обстрела КАБ повреждены магазин, детский сад, два частных дома.

15: 00, Харьковский р-н, с. Липцы. Попадание КАБа в ранее разрушенную пожарную часть. Разрушен забор и частично здание резервного гаража.

14: 46 Изюмский р-н, с. Боровая. В результате обстрела частично разрушен продуктовый магазин, поврежден автомобиль, 10 частных домов.

10: 00, Волчанск. Двое работников "Укрпочты" попали под обстрел вражеского БПЛА. В результате погибла женщина, травмирован мужчина.

"На Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил. На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и песчаного. 10 атак отбиты без успеха для противника, четыре и еще продолжаются", - отметил Синегубов в Telegram.

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