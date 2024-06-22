В Харьковской области враг обстрелял три района, под удар рф попали сотрудники "Укрпочты", есть погибшая
Киев • УНН
В Харьковской области российские войска обстреляли несколько районов, в результате чего были повреждены здания, магазины и транспортные средства, а также погиб один сотрудник "Укрпочты" и еще один был ранен в результате обстрела вражеского беспилотника.
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли три района, в Волчанске под вражеский удар попали два работника "Укрпочты", один человек погиб, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
- 01: 45, Изюмский р-н, с. Подлыман. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещение дошкольного учреждения, Дом культуры, два автомобиля.
- 22: 53, Харьковский р-н, с. Ольховка. Попадание КАБ на открытой местности. Повреждено остекление окон частного дома.
- 16: 00, Чугуевский р-н, с. Кирилловка. В результате обстрела КАБ повреждены магазин, детский сад, два частных дома.
- 15: 00, Харьковский р-н, с. Липцы. Попадание КАБа в ранее разрушенную пожарную часть. Разрушен забор и частично здание резервного гаража.
- 14: 46 Изюмский р-н, с. Боровая. В результате обстрела частично разрушен продуктовый магазин, поврежден автомобиль, 10 частных домов.
- 10: 00, Волчанск. Двое работников "Укрпочты" попали под обстрел вражеского БПЛА. В результате погибла женщина, травмирован мужчина.
"На Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил. На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и песчаного. 10 атак отбиты без успеха для противника, четыре и еще продолжаются", - отметил Синегубов в Telegram.
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