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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области враг обстрелял три района, под удар рф попали сотрудники "Укрпочты", есть погибшая

В Харьковской области враг обстрелял три района, под удар рф попали сотрудники "Укрпочты", есть погибшая

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 06:58  •  5120 просмотра

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В Харьковской области российские войска обстреляли несколько районов, в результате чего были повреждены здания, магазины и транспортные средства, а также погиб один сотрудник "Укрпочты" и еще один был ранен в результате обстрела вражеского беспилотника.

В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли три района, в Волчанске под вражеский удар попали два работника "Укрпочты", один человек погиб, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:

  • 01: 45, Изюмский р-н, с. Подлыман. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещение дошкольного учреждения, Дом культуры, два автомобиля. 
  • 22: 53, Харьковский р-н, с. Ольховка. Попадание КАБ на открытой местности. Повреждено остекление окон частного дома. 
  • 16: 00, Чугуевский р-н, с. Кирилловка. В результате обстрела КАБ повреждены магазин, детский сад, два частных дома. 
  • 15: 00, Харьковский р-н, с. Липцы. Попадание КАБа в ранее разрушенную пожарную часть. Разрушен забор и частично здание резервного гаража. 
  • 14: 46 Изюмский р-н, с. Боровая. В результате обстрела частично разрушен продуктовый магазин, поврежден автомобиль, 10 частных домов. 
  • 10: 00, Волчанск. Двое работников "Укрпочты" попали под обстрел вражеского БПЛА. В результате погибла женщина, травмирован мужчина.

"На Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил. На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и песчаного. 10 атак отбиты без успеха для противника, четыре и еще продолжаются", - отметил Синегубов в Telegram.

Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина21 июня 2024, 18:22 • 82759 просмотров

Юлия Шрамко

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