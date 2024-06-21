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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 18:22  •  5071 просмотра

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В Волчанской громаде во время перевоза и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты".

В Харьковской области во время перевоза и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты", есть раненый. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В Волчанской громаде во время перевоза и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты". Оккупанты совершили преступление сегодня, около 10 часов утра

 - сообщил глава ОВА.

По его словам, также ранен водитель, сопровождавший женщину. В их машину попал вражеский БПЛА. Пострадавший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.

"Сейчас к месту гибели нет доступа из - за интенсивных обстрелов", - резюмировала Синегубов.

За сутки враг сбросил 36 КАБов по территории Харьковщины - Синегубов20 июня 2024, 12:16 • 16983 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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