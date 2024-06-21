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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3622 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Везла пенсії: на Харківщині ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення "Укрпошти", загинула жінка

Київ • УНН

 • 84621 перегляди

У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти".

Везла пенсії: на Харківщині ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення "Укрпошти", загинула жінка

У Харківській області під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти", є поранений. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти". Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку

 - повідомив голова ОВА.

За його словами, також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.

"Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли", - резюмува Синєгубов.

За добу ворог скинув 36 КАБів по території Харківщини – Синєгубов20.06.24, 15:16 • 18588 переглядiв

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