Везла пенсії: на Харківщині ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення "Укрпошти", загинула жінка
Київ • УНН
У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти".
У Харківській області під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти", є поранений. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти". Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку
За його словами, також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.
"Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли", - резюмува Синєгубов.
За добу ворог скинув 36 КАБів по території Харківщини – Синєгубов20.06.24, 15:16 • 18588 переглядiв