Двоє людей загинули на Харківщині через підрив автомобіля на російській міні
Київ • УНН
Двоє людей загинули, коли їхній автомобіль підірвався на російській протитанковій міні в селі Слобожанське Харківської області.
У Харківській області двоє людей загинули після того, як їхній автомобіль підірвався на російській протитанковій міні в селі Слобожанське, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка - під час евакуації до лікарні
Кількість постраждалих через атаку рф на Харків сягнула 12, в області ще один травмований24.06.24, 09:32 • 22846 переглядiв