Двоє людей загинули на Харківщині через підрив автомобіля на російській міні

У Харківській області двоє людей загинули після того, як їхній автомобіль підірвався на російській протитанковій міні в селі Слобожанське, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Зранку, о 5:30, в селі Слобожанське Липецької громади легкова автівка наїхала на російську протитанкову міну. В салоні перебувало двоє людей. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінка - під час евакуації до лікарні