В Харьковской области враг обстрелял склады и ремонтную станцию, частично разрушил школу

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и пять районов, в том числе КАБами, есть обесточивания и повреждения домов, складов, ремонтной станции, частично разрушена школа, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, за прошедшие сутки зафиксировано:

В 22:40 враг ударил КАБами по Харькову и району. Без разрушений и пострадавших.

04:00, город Люботин, Харьковский район. В результате вражеского обстрела повреждены четыре жилых дома.

03:40, поселок Ольшана, Харьковский район. В результате вражеского обстрела повреждены два жилых дома, две хозяйственные постройки.

17:35, поселок Купянск-Узловой, Купянский район. В результате обстрела КАБ повреждено складское помещение Купянского завода, частный дом.

15:58, поселок Старый Салтов, Чугуевский район. В результате обстрела КАБ повреждено здание ремонтной станции, складское помещение, автомобиль, три комбайна, четыре грузовика, два многоквартирных, два частных жилых дома.

14:35, село Новоплатоновка, Изюмский район. В результате попадания КАБа частично разрушена школа, которая уже была ранее повреждена.

14:00, село Одноробовка, Богодуховский район. В результате обстрела из РСЗО поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственная постройка и электросети. Без света остались 4 населенных пункта. Всего отключено - 718 абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

"На Харьковском направлении в течение дня успеха не имели шесть попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцов. На Купянском направлении наши защитники отбили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем Сил обороны", - указал Синегубов в Telegram.

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