В Харьковской области враг обстрелял склады и ремонтную станцию, частично разрушил школу
Киев • УНН
В Харьковской области российские войска обстреляли Харьков и пять районов, вызвав перебои в электроснабжении, повреждения домов, складов, ремонтной станции и частично разрушив школу, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.
В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и пять районов, в том числе КАБами, есть обесточивания и повреждения домов, складов, ремонтной станции, частично разрушена школа, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, за прошедшие сутки зафиксировано:
- В 22:40 враг ударил КАБами по Харькову и району. Без разрушений и пострадавших.
- 04:00, город Люботин, Харьковский район. В результате вражеского обстрела повреждены четыре жилых дома.
- 03:40, поселок Ольшана, Харьковский район. В результате вражеского обстрела повреждены два жилых дома, две хозяйственные постройки.
- 17:35, поселок Купянск-Узловой, Купянский район. В результате обстрела КАБ повреждено складское помещение Купянского завода, частный дом.
- 15:58, поселок Старый Салтов, Чугуевский район. В результате обстрела КАБ повреждено здание ремонтной станции, складское помещение, автомобиль, три комбайна, четыре грузовика, два многоквартирных, два частных жилых дома.
- 14:35, село Новоплатоновка, Изюмский район. В результате попадания КАБа частично разрушена школа, которая уже была ранее повреждена.
- 14:00, село Одноробовка, Богодуховский район. В результате обстрела из РСЗО поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственная постройка и электросети. Без света остались 4 населенных пункта. Всего отключено - 718 абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
"На Харьковском направлении в течение дня успеха не имели шесть попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцов. На Купянском направлении наши защитники отбили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем Сил обороны", - указал Синегубов в Telegram.
20 человек остаются госпитализированными после вражеских атак на Харьков24 июня 2024, 09:49 • 23265 просмотров