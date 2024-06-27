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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов

С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 10:41  •  11169 просмотра

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С начала года враг совершил более 2 000 обстрелов Харькова и Харьковщины, в том числе более 100 ракетных ударов пришлось по самому городу.

За первое полугодие этого года на Харьков и Харьковскую область пришлось более 2 тысяч вражеских ударов, почти 750 из которых были нанесены КАБами. При этом непосредственно по городу Харькову было нанесено более 100 ракетных ударов. Об этом председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

По его словам, сейчас враг за сутки выпускает по Харьковщине от 30 до 50 управляемых авиабомб.

Это по Харьковскому району, Чугуевскому району, Волчанскому направлению, Купянскому и Изюмскому районам и населенному пункту Боровая. Если подытожить полугодие, то у нас по самому городу Харькову и по Харьковщине враг нанес более 2 тысяч ударов, из них почти 750 - это КАБы. Было более 100 ракетных ударов по городу Харькову

- говорит Синегубов.

Он рассказывает, что один "прилет" наносит ущерб десяткам жилых домов и тысячам квартир.

 Продолжается работа по устранению последствий от ударов в эти выходные, когда пострадали тысячи квартир, где взрывными волнами выбило окна.

Работают более 20 волонтерских организаций, областные и городские службы. Затем будем активно работать над тем, чтобы люди получили компенсации по программе еВідновлення, здесь мы являемся лидерами, почти 2 млрд гривен люди получили за разрушенное имущество

- сказал он.

Глава ХОВА добавил, что с начала года россияне повредили более 7 тысяч объектов инфраструктуры, из них почти 1100 уничтожены полностью.

Напомним

В Харьковской области за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов повреждено здание гражданского предприятия, жилые дома, торговый центр, по меньшей мере 13 человек, в том числе 3 ребенка, пострадали, некоторые из них госпитализированы.

Зеленский призывает предоставить Украине необходимые силы для уничтожения российских боевых самолетов, которые несут КАБы22 июня 2024, 17:39 • 78371 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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