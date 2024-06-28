Харківщина: у результаті удару рф по Циркунам кількість поранених зросла до 8
Київ • УНН
Вісім людей отримали поранення і 10 будинків було пошкоджено в результаті атаки рф на Циркуни в Харківській області.
У результаті удару окупантів по Циркунам, що на Харківщині, кількість постраждалих зросла до восьми. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"... вісім постраждалих. Є загорання у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо
Ворог завдав ударів по Циркунам, що на Харківщині, щонайменше трьома КАБами. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєнубов, кількість постраждалих зросла до 6.