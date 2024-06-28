В результате удара оккупантов по Циркунам, что на Харьковщине, количество пострадавших возросло до восьми. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"... восемь пострадавших. Есть возгорания в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов", - сообщил Синегубов.

Напомним

Враг нанес удары по Циркунам, что на Харьковщине, по меньшей мере тремя КАБами. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синенубов, количество пострадавших возросло до 6.