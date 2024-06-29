Вранці росіяни вдарили по Харківщині: пошкоджено дитсадочок
Київ • УНН
Російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши будівлі, фермерські господарства та поранивши мирних мешканців, у тому числі одного загиблого у селі Варварівка.
Вранці, 29 червня, окупаційні війська рф вчергове вдарили по Харківщині. Під обстріл потрапило селище Богуславка Ізюмського району та Куп'янськ-Вузловий. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За словами Синєгубов сьогодні о 06:00 в с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння.
Також 29 червня о 05:00 в смт Куп'янськ-Вузловий, по вул. Дарвіна внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки" і дитячий садочок.
Доповнення
Окрім того, Синєгубов розповів про обстріли Харківщини протягом п'ятниці, 26 червня:
- 20:00 Куп'янський район, Дворічанська громада, с. Митрофанівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено ферму, сільськгосптехніка.
- 16:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь, Внаслідок ворожого артобстрілу постраждала жінка.
- 16:20 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Циркуни. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей.
- 09:00 Чугуївський район, Вовчанська громада, с. Варварівка. Внаслідок обстрілу КАБ загинула жінка.
- ▪️ 28 червня 08:30 Куп'янський район, Дворічанська громада, с. Петро-Іванівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
Нагадаємо
Ворог завдав ударів по Циркунам, що на Харківщині, щонайменше трьома КАБами. У результаті удару окупантів поранено щонайменше вісім людей.