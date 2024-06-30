На Запоріжжі відновили водогін та дорогу, пошкоджені внаслідок удару по Вільнянську
Київ • УНН
Завдяки спільним зусиллям державних, обласних, муніципальних та приватних служб у Вільнянську Запорізької області було швидко відновлено систему водопостачання та дорогу після ворожого ракетного удару.
У Запорізькій області оперативно відновили водогін та дорогу, пошкоджені внаслідок ворожого ракетного удару по Вільнянську. Про це повідомив голова регіону Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що під час атаки росіяни понівечили ділянку водогону та дорогу. Частина підприємств залишилась без води, а мешканці - без важливої дорожньої артерії.
Державні, обласні, міські та приватні служби обʼєдналися, щоб оперативно допомогти людям:
- безперервно працювали,
- відремонтували водогін,
- відновили рух транспорту.
Нагадаємо
29 червня російські окупаційні війська завдали удару по місту Вільнянськ Запорізької області. Семеро людей загинули, поранення отримали 36 людей. Серед них – 9 дітей.
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