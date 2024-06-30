Спасатели продолжают искать пропавших без вести под завалами Днепра после российского удара

Уже вторые сутки спасатели продолжают искать людей в Днепре, которые вероятно находятся под завалами. Сейчас считаются пропавшими без вести еще 2 человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Чрезвычайники работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее найти людей и расчистить завалы.

К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную. Для поиска людей работают кинологические расчеты ГСЧС.

За время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 480 т строительных конструкций и мусора.

Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.

Напомним,

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