Спасатели продолжают искать пропавших без вести под завалами Днепра после российского удара
Киев • УНН
Спасатели продолжают поиски 2 пропавших без вести людей, которые, вероятно, оказались под завалами многоэтажки в Днепре, Украина, пострадавшей от российского ракетного обстрела 28 июня.
Уже вторые сутки спасатели продолжают искать людей в Днепре, которые вероятно находятся под завалами. Сейчас считаются пропавшими без вести еще 2 человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Чрезвычайники работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее найти людей и расчистить завалы.
К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную. Для поиска людей работают кинологические расчеты ГСЧС.
За время спасательно-поисковых работ разобрано и вывезено 480 т строительных конструкций и мусора.
Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.
Напомним,
Российские войска вечером 28 июня нанесли удар по Днепру, попав по многоэтажке - разрушены четыре этажа.
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